Aygün Aydın Hakan Sabancı gündeminden vazgeçmiyor! "Arkadaşların içkime hap attı"

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın bu sefer de Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddetten' şikayet ettiğini söyledi.

Aygün açıklamasında, "Dün bir tane evrak göndermişler, sahte mi değil mi bilmiyorum. Biraz ayrıntılı okuyunca anladım, malum şahıs kadına şiddetten dolayı beni şikayet etmiş. Ancak bu şikayeti yapan kişi bir erkek. Kaldı ki bu kişi yalıda çevresinde 8 korumayla birlikte oturan bir kişi. Benim nasıl bir şiddetim olabilir ona karşı?" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"PARANA GÜVENME"

Aygün sözlerine şöyle devam etti: "Hep benim hakkıma girdin, sen dedenin aldığı finansal güce güvenerek bunu istiyorsun ama iki gün sonra o hisseler düşecek. Yavaş yavaş batıyorsunuz. O elinden gidince kimse senin suratına bakmayacak. Paran olmayınca kimse suratına bakmayacak, seni hiç kimse gerçekten sevmeyecek. Arkadaş grubun harika değil mi? Sen gittikten sonra o arkadaş grubun senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Belki o gerçekleri anlarsın ama sende o akıl ne gezer?"