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Aygün Aydın Hakan Sabancı gündeminden vazgeçmiyor! "Arkadaşların içkime hap attı"

09.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek ünlenen Aygün Aydın ilginç açıklamalarına devam ediyor. Aygün şimdi de Sabancı'nın arkadaşlarını içeceğine ilaç atmakla suçladı.

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın bu sefer de Sabancı'nın kendisini 'kadına şiddetten' şikayet ettiğini söyledi.

Aygün açıklamasında, "Dün bir tane evrak göndermişler, sahte mi değil mi bilmiyorum. Biraz ayrıntılı okuyunca anladım, malum şahıs kadına şiddetten dolayı beni şikayet etmiş. Ancak bu şikayeti yapan kişi bir erkek. Kaldı ki bu kişi yalıda çevresinde 8 korumayla birlikte oturan bir kişi. Benim nasıl bir şiddetim olabilir ona karşı?" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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"PARANA GÜVENME"

Aygün sözlerine şöyle devam etti: "Hep benim hakkıma girdin, sen dedenin aldığı finansal güce güvenerek bunu istiyorsun ama iki gün sonra o hisseler düşecek. Yavaş yavaş batıyorsunuz. O elinden gidince kimse senin suratına bakmayacak. Paran olmayınca kimse suratına bakmayacak, seni hiç kimse gerçekten sevmeyecek. Arkadaş grubun harika değil mi? Sen gittikten sonra o arkadaş grubun senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Belki o gerçekleri anlarsın ama sende o akıl ne gezer?"

ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Aydın, paylaşımlarının ardından iki tane daha video paylaşıp Hakan Sabancı'ya seslenerek, "Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun aramızı bozmak için. O an anlamamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını, 'Bu özel olandan değil...' Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kızın parası bitti galiba !!! Canı sıkılan, para koparmaya çalışan , tecavüze ugradım , istismar edildim , zor bana sahip oldu , grup yaptılar v.s !! Ne ala dünya ya !! Herkes işin kolayını bulmuş :)
Bende istismar edildim derse sabanacı şaşırmayın !! Ne ala dünya !!
Benide istismar ettiler bacım !! Aynı adamdan bahsediyoru herhalde :) Bu nedir ya canı sıkılan sahne almak istiyor !

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