Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

Hakan Sabancı ile 'ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp' yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, 'Hakan Sabancı'ya' diye başladığı veda mesajında ilişki süresince kazandığı parayı açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.

324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

'DOYUMA ULAŞTIM'

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."

