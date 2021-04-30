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Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

30.04.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı açıkladı. Aydın, "Seninle tanışmam sayesinde 157 iş birliği yapıp 628 bin TL kazandım" dedi.

Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

Hakan Sabancı ile 'ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp' yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, 'Hakan Sabancı'ya' diye başladığı veda mesajında ilişki süresince kazandığı parayı açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.

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324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

Ekran Alıntısı

'DOYUMA ULAŞTIM'

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu doyum geçicidir,3 güne kalmaz yine istersin
resmen miğdem bulandı iğrençlik ötesi

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