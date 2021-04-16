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Ayhan Akman: Aboubakar olmayınca akort bozuluyor

16.04.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Akman, TRT Spor ekranlarında Beşiktaş'ın evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Ayhan Akman: Aboubakar olmayınca akort bozuluyor

Eski futbolcu Ayhan Akman Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi. İşte Akman'ın açıklamaları...

"GERÇEKTEN ZORLANIYOR"

Bir ara Ghezzal ve Aboubakar olmadan zorlanıyor Beşiktaş dedik, Aboubakar olmadan gerçekten zorlanıyor Beşiktaş. Maç git gele döndü, neden? İleride top tutamazsanız döner.

"ABOUBAKAR'SIZ ÇOK ZOR"

Oradaki en büyük parça, Aboubakar'ın yokluğu. Ona atınca nefes aldırıyor size. Aboubakar'sız oyunu Beşiktaş nasıl oynayacak, bu önemli. Kalan 7 maçta Aboubakar olmazsa, Beşiktaş zorlanabilir.

"BU SENENİN SÜRPRİZLERİNDENDİ"

Larin başka bir oyuncu. Sırtı dönük oynamak başka, geniş alanda topu yakaladığında sürüp, arka direk koşuları yapmak başka. Larin bu senenin sürprizlerindendi, koşuları ve kendi bireysel fizik durumuyla geldi.

"ABOUBAKAR YERLEŞTİRİYOR"

Topu attığınızda 3. bölgede Aboubakar sizi yerleştiriyor ve top kayıplarını az yapıyor. Her dönüşte 50-60 metre geriye koşu yapıyorsunuz, defolar çıkmaya başlıyor. Rosier'in de, Rıdvan'ın da, Welinton'un penaltıdaki defosu da çıkıyor.

"ABOUBAKAR ÇIKINCA AKORT BOZULUYOR"

Beşiktaş'ın bütün oyun gücü Aboubakar'a bağlı, onu çıkarınca oyun başka bir oyuna dönüyor. Rakipte 3 tane önemli oyuncu eksik ama bir Aboubakar etkisini göremiyoruz. Aboubakar'ı oradan çıkarınca akort bozuluyor.

"8-10 SANİYE TUTMALI"

Bek oyuncularısınız, topu öne atıyorsunuz, oraya gelebilmeniz için belirli bir zaman lazım. Topu 8-10 saniye tutamazsan, git gel oyununa dönecektir.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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