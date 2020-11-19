Ayhan Akman: Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş

Futbol yorumcusu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan Galatasaraylı Arda Turan'ın son durumunu anlattı.
TRT Spor'da konuşan Akman, Galatasaray kaptanının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ayhan Akman, Arda Turan'la ilgili, "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak" açıklamasında bulundu.
Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
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