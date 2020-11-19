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Ayhan Akman: Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'da eski günlerine dönüş sinyali veren ve performansının yükseldiği bir dönemde koronavirüse yakalanan Arda Turak için sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu ve yorumcu Ayhan Akman'dan flaş bir bilgi geldi.

Ayhan Akman: Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş

Futbol yorumcusu Ayhan Akman, koronavirüse yakalanan GalatasarayArda Turan'ın son durumunu anlattı.

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TRT Spor'da konuşan Akman, Galatasaray kaptanının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ayhan Akman, Arda Turan'la ilgili, "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak" açıklamasında bulundu.

Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktıArda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.


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