SON DAKİKA | Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını açıklarken, toplam 5 futbolcularında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından Arda Turan paylaşım yaptı.
Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı futbolcu "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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