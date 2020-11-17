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SON DAKİKA | Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SON DAKİKA | Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını açıklarken, toplam 5 futbolcularında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından Arda Turan paylaşım yaptı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı futbolcu "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Geçmiş olsun
Rabbim acil şifalar versin inşallah kaptan.
Hak ediyordu.
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