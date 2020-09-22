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Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa sürede çözülecek"

SİNOP HABERLERİ  | 22.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mezbahadan gelen kötü koku sorununun en kısa sürede çözüleceğini bildirdi.Mertoğlu köyü mevkiinde faaliyete bulunan mezbahanın olduğu bölgede oturan vatandaşlar, kokudan bıktıklarını ve bir an önce bu konuda bir çalışma yapılarak çözüm bulunmasını istiyorlar.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mezbahadan gelen kötü koku sorununun en kısa sürede çözüleceğini bildirdi.
Mertoğlu köyü mevkiinde faaliyete bulunan mezbahanın olduğu bölgede oturan vatandaşlar, kokudan bıktıklarını ve bir an önce bu konuda bir çalışma yapılarak çözüm bulunmasını istiyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mezbahadan kaynaklanan gelen kötü koku sorununun en kısa sürede çözüleceğini açıkladı. Başkan Barış Ayhan mezbaha binasında kan ve su tahliyesi ile ilgili bir takım alt yapı sıkıntılarının olduğunu, bu yüzden çevreye kötü koku yaydığını ve en kısa sürede bu sorunun çözeceğini söyledi. Başkan Barış Ayhan, “Kanın tahliyesi ve su tahliyesi ile gibi bir takım sıkıntılar var. Şu sezonun yoğunluğu geçtikten sonra oraya gireceğiz. çalışmamız şu anda proje aşamasında 1-2 ay içerisinde fiziki çalışmaya başlamış olacağız” dedi.
Mezbaha binasıyla ilgili köklü bir çalışma yapacağını belirten Başkan Ayhan, ”Orada yapmış olduğumuz işlemde ilgili kullanılan su ile hayvanların kanının birlikte depolandığı için, atık su depomuza birden doluyor. Bu yüzden zaman zaman taşmaların olduğu için sıkıntılarımız oluyor. Hatta depo içerisinde yer altında sızıntılar olduğuna dair şikayetler oldu bu da koku üretti. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık ama bu yaptığımız çalışma pansuman niteliğinde. Şimdi sezon yoğunluğu bittikten sonra bir iki ay içerisinde mezbaha ile ilgili köklü çalışma yapacağız. Orada hem o depoyu oradan deplase edeceğiz. Hem kan ve su ile ilgili depolarımızı yeniden üreteceğiz su deposuna dışarı taşıyacağız. Yani önümüzdeki sezona bu tür sıkıntılar yaşamayacağız" diye konuştu.
Konuşmasında mezbahanın deri depolarının yetersiz olduğuna değinen Başkan Ayhan, ”Binanın içerisinde kullanılabilecek bir su deposu var. Yani su deposu binanın içerisinde betonarme yapılmış o binanın içerisine su deposuna su doldurduğumuzda binanın jeti bozuluyor. Şu anda mezbaha binasına gidin bakın bina terazide durmuyor. Şöyle binanın bir köşesinde dörtte biri kadar su deposu var. Siz buraya suyu dolduğunuz zaman o binanın bir tarafında ağırlık yaptığı zaman şu anda yaz haliyle üzerindeki toprakta suyu çektiği zaman toprağın orada binada oturmalar çatlaklara sebebiyet veriyor. Bina içerisinde duvarlarda çatlaklara rutubete sebep veriyor" şeklinde konuştu.
Erfelek Mezbahasının kapatılmasıyla Sinop mezbahasının iş yükünün arttığını ve yetersiz kaldığına söyleyen Başkan Ayhan, ”Biliyorsunuz kısa süre önce Erfelek Mezbahası kapandı. Erfelek Mezbahamız kapanınca Sinop Mezbahasının da iş yükü arttı. Sinop Mezbahası iş yükü atınca kullandığımız o kan depoları su depoları yetersiz kaldı. Daha sık taşmalar oldu. Erfelek Mezbahası açıkken Sinop Mezbahasına gitmeyip Erfelek Mezbahasında da hayvan kesen birçok kasabımız vardı. Şimdi onlar da geri döndü. Onun yanında Erfelek’teki kasapların da kesimleri Sinop Mezbahasında yapılıyor. Onun için Sinop Mezbahası kapasite olarak yetersiz kalıyor. Tabii, hayvan kesme noktasında bir sıkıntımız yok da kesilen hayvanlara oluşan attığın depolanması ve deplase edilmesi ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Onları da inşallah kısa süre içerisinde çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

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