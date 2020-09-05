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Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Önceki akşam Cihangir’de bir mekanda iki erkek ve iki kadın arkadaşıyla eğlenirken görüntülenen Ayhan Taş, magazinde çıkan haberlerin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Ayhan Taş evli mi? Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli, kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileriyle ilgili tüm detaylar…

Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileri!

Önceki akşam iki erkek ve iki kadın arkadaşıyla Cihangir’de bir mekanda eğlenirken görüntülenen oyuncu Ayhan Taş magazin gündeminde yer alan haberlerinin ardından araştırılıyor. Son dönemlerde sinema filmlerinde ve dizilerde sık sık rol alan Ayhan Taş ile ilgili araştırmalar yapılıyor. İlk olarak Mahşer-i Cümbüş adlı tiyatro programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Ayhan Taş, oyunculuğuyla beğeni toplayan ünlü isimler arasında yer alıyor. Peki, Ayhan Taş kaç yaşında? Ayhan Taş nereli? Ayhan Taş eşi kim? İşte tüm detaylar...

AYHAN TAŞ KİMDİR?

25 Haziran 1971 doğumlu olan Ayhan Taş yaş olarak şu anda 49 yaşında. Ayhan Taş evli mi sorusuna da yanıt aranıyor. Cihangir’de görüntülenen Ayhan Taş, muhabirlere evli olduğunu ve eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğunu söyledi. Aynı zamanda çıkan haberlere göre Ayhan Taş çekilen görüntülerle alakalı olarak "lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın." ifadesini kullandı. Adana’da dünyaya gelen Taş, 1997 senesinde tiyatro hayatına başladı. 1998 senesinde Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ne giren Taş, 2001 senesinde yaptığı drama çalışmalarının ardından oyuncu Yiğit Arı ve DTCF Tiyatro Bölümü’nde tanıştığı 4 arkadaşı ile birlikte Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Kurduğu grup ile birlikte Türkiye’ye tiyatro sporunu getiren oyuncu ve arkadaşları, gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni kazandı.

Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileri!

Ayhan Taş dizileri arasında, televizyon ekranlarında da tanınmaya başlamasını sağlayan Kardeş Payı ve İşler Güçler dizileri bulunuyor. Aynı zamanda Ayhan Taş, Anında Görüntü Show adlı bir televizyon programı da yaptı. Ayhan Taş filmleri arasında ise Berber Cemil karakterini canlandırdığı Çarşı Pazar filmi, Sahtekar Doktor ve Leyla’nın babası karakterlerini canlandırdığı Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Babaların Babası filmi, Çetin Ceviz 2 filmi, Bir Baba Hindu filmi ve İsmet karakterini canlandırdığı Çalgı Çengi İkimiz filmi bulunuyor. Ayhan Taş son olarak 2020 tarihli olan ve Selçuk Aydemir’in yönetmenliğini yaptığı Baba Parası filminde rol aldı. Ayhan Taş'ın eşi Esin Taş ile daha önce boşandığı ancak daha sonra yeniden evlendiği biliniyor.

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