Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Super Kupası'nın sekizinci ve son yarışı olan İtalya GP’si sonucunda 3. sırada podyumda yer aldı.

Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezon sonu podyumunda yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk şansımızı son yarışa kadar taşımıştık. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak bitirdik. Sezon boyunca her zaman benim yanımda olan, bana destek veren takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

