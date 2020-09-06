SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitirdi.

Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Super Kupası'nın sekizinci ve son yarışı olan İtalya GP’si sonucunda 3. sırada podyumda yer aldı.

Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezon sonu podyumunda yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk şansımızı son yarışa kadar taşımıştık. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak bitirdik. Sezon boyunca her zaman benim yanımda olan, bana destek veren takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Pole pozisyonu Hamilton'ınPole pozisyonu Hamilton'ın
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan çok konuşulacak paylaşım
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Koronavirüs salgını, iki Türkiye Sualtı Şampiyonası'nı iptal ettirdi
Türkiye Sualtı Şampiyonası iptal edildi
Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı
Ayhancan Güven, sezonu 3. sırada tamamladı
Serena Williams ve Medvedev 4. turda
Serena Williams ve Medvedev 4. turda
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu
İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
Pole pozisyonu Hamilton'ın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.