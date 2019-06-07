MAGAZİN

Aykut Cömert'in ölümü Beren Saat'i çok üzdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Ahu Yağtu ve Melisa Sözen’in ardından Beren Saat de Instagram hesabından yakın arkadaşı için veda mesajı yayınladı.

Aykut Cömert'in ölümü Beren Saat'i çok üzdü

Aykut Cömert’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Aykut Cömert’in vefatının ardından Beren Saat’te duygularını sosyal medya hesabından dile getiren isimler arasında yer aldı.

Beren Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında;

"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız.

5cf9fd0966a97cfbd79d3a81

Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
O erkeklere sert çıktı! "Vücudumu cesurca sergilemem..."O erkeklere sert çıktı! "Vücudumu cesurca sergilemem..."
Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdiAleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Aykut Cömert

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski kendisini eleştiren erkeklere sert çıktı

O erkeklere sert çıktı! "Vücudumu cesurca sergilemem..."

Aleyna Tilki bikinili görüntüsüyle olay oldu! Aleyna'dan bikini yanıtı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Rafet El Roman: Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır

Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır

Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...

Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...

Shakira vergi kaçırmakla suçlanıyordu! İfade verdi

Vergi kaçırdığı iddia ediliyordu! Mahkemede ayrıcalık isteyince...

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.