Afra Saraçoğlu'nu şoke eden soru! "Bunu sorman bile çok ayıp"

MYNET DETAY- Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu sık sık gündeme gelen bir oyuncu. Özel hayatıyla ve kariyeriyle adından söz ettiren güzel oyuncu bir programa katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile A.B.İ dizisinde başrolde yer alacak olan Afra Saraçoğlu ekrana dönmeye hazırlanırken katıldığı yayından bazı kesitler gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu'na sunucu "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" sorusunu sordu.

Güzek oyuncu ise soruya şaşırarak "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp tabii ki cevap veremem ya" yanıtını verdi.

Afra Saraçoğlu devamında ise "Şimdi şey diyecekler hımm vardı yani. Yoktu" dedi.