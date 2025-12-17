MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Afra Saraçoğlu'nu şoke eden soru! "Bunu sorman bile çok ayıp"

Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu her hareketiyle adından söz ettiriyor. A.B.İ dizisiyle ekrana dönecek olan Afra Saraçoğlu kendisine sorulan soruya çok şaşırdı.

Afra Saraçoğlu'nu şoke eden soru! "Bunu sorman bile çok ayıp"

MYNET DETAY- Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu sık sık gündeme gelen bir oyuncu. Özel hayatıyla ve kariyeriyle adından söz ettiren güzel oyuncu bir programa katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile A.B.İ dizisinde başrolde yer alacak olan Afra Saraçoğlu ekrana dönmeye hazırlanırken katıldığı yayından bazı kesitler gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu nu şoke eden soru! "Bunu sorman bile çok ayıp" 1

Afra Saraçoğlu'na sunucu "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" sorusunu sordu.

Afra Saraçoğlu nu şoke eden soru! "Bunu sorman bile çok ayıp" 2

Güzek oyuncu ise soruya şaşırarak "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp tabii ki cevap veremem ya" yanıtını verdi.

Afra Saraçoğlu devamında ise "Şimdi şey diyecekler hımm vardı yani. Yoktu" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelli kızın elinden 4 altın bileziği aldılar! 1 günde bakın kaç para toplandıEngelli kızın elinden 4 altın bileziği aldılar! 1 günde bakın kaç para toplandı
Fenomen dizi için final kararı verildi! Başrol açtı ağzını yumdu gözünüFenomen dizi için final kararı verildi! Başrol açtı ağzını yumdu gözünü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.