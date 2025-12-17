Engelli kızını kandırıp 4 altın bileziği aldılar! Müge Anlı'da 627 bin 500 TL toplandı

Zonguldak'ta yaşayan Aydın ailesi, Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Altı çocuğundan dördünün engelli olduğunu belirten Mürsel Aydın, 15 yaşındaki zihinsel engelli kızının kandırıldığını ve aileye ait yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarına el konulduğunu öne sürerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

60 GRAM DEĞERİNDE BİLEZİK YOK OLDU

İddiaya göre, 21 yaşındaki Kadir isimli genç, 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuktan 60 gram bilezik aldı. Suçlamaları kabul eden Kadir, alınan ziynet eşyalarını harcadığını söyledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mürsel Aydın mağduriyetlerinin giderilmesi için Müge Anlı'dan yardım talep etti.

Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada "Mürsel para dilenmeye gelmedi; çalışan ailesine bakan biri Mürsel. Bu bilezikleri Mürsel çocuklarını gezdirmek için araba almak için biriktiriyordu. İzleyicilerimiz bizi telefon yağmuruna tuttular ve Mürsel'in eşinin hesap numarasına bugün itibarıyla 615 bin Türk lirası ve 250 Euro olmak üzere toplamda 627 bin 500 TL yatırdılar. İzmir'den bir kişi 400 bin TL gönderdi" diyerek para gönderenlerin isimlerini de okudu.