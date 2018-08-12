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Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a karşı açtığı davayı kazanıp alacağını faiziyle istediği belirtilen Aykut Demir'e Trabzonspor sert bir metinle tepki vermişti. Aykut Demir de bu açıklamaya cevap verdi.

Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi

Aykut Demir "Trabzonspor tarafından şahsıma yapılan açıklamaya karşı beyanatımdır." diye başladığı açıklamasına "Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi.

İşte Aykut Demir'in o açıklaması;

"Hiç bir şekilde geçerli bir sebep sunulmadan sözleşmemin fesh edilmesiyle mağdur edilerek ayrıldığım Trabzonspor’un asılsız yalanlamalarını kabul etmiyorum.

2 yılı geçen davanın sonuçlanmasıyla kulübün haddini aşan bir şekilde İslami kimliğimi ortaya koyarak bunun üzerinden bir mağdur edebiyatı yapmalarını son derece talihsiz buluyorum. Ne acıdır ki yağ ölçüm testini bahane ederek sözleşmemi tek taraflı fesh ederek şahsımı adeta vasıfsızlaştırıp transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala düzmece bir fesh planlayıp futbol hayatım bitirilmeye çalışılmıştır ve bu benim için manevi bir yıkım olmustur. Daha önceki süreçte alacaklarımı taksitlendirmeye gidip aramızda ödeme planı oluşturduk ama Trabzonspor kulübü maalesef buna uymadı. 6 ay boyunca telefonlarıma cevap verilmedi. Kadrosunda yer aldığım süreçte aylarca para alamamama rağmen dava etmediğim dava edenlerin daha sonraki dönemde baş üstüne çıkarıldığı kulübüm bana maalesef başka seçenek bırakmamıştır. Trabzonspor kulübü ödeme gününe iki gün kala daha önce kulüple yapmış olduğum fakat kulübün uymadığı ödeme planı ve taksitlendirme gibi önerilerle geldiler. Öncelikle ve özellikle şunu belirtmek isterim ki Müslüman Türk vatandaşı olarak karşı taraftan talep ettigim değil, dava üzerinden sonuçlanan faizin hiç bir şekilde kendi şahsi helal parama karışmadan hakkım olan paramı alıp geri kalanın ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarımıza aktarılacağını belirtmek isterim! Saygılarımla Aykut Demir."

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