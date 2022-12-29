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Aykut Enişte filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Fenomen Cem Gelinoğlu'nun filmi bu akşam tv'de!

29.12.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Cem Gelinoğlu'nun ilk filmi Aykut Enişte bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Geniş bir seyirci kitlesine ulaşan Aykut Enişte filmi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Başrollerini Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli'nin paylaştığı Aykut Enişte hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Aykut Enişte filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Fenomen Cem Gelinoğlu'nun filmi bu akşam tv'de!

Aykut Enişte'nin yeniden tvde yayınlanacak olmasıyla izleyiciler film ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un yazdığı komedi filmi Aykut Enişte bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Saat 20.00'de yayınlanacak olan Aykut Enişte filminin konusu nedir? Filmde hangi oyuncular var? İşte Ayut Enişte filmi ile ilgili merak edilenler...

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

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Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder.

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Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu'nun başrolde olduğu Aykut Enişte filminin güçlü oyuncu kadrosu şu şekilde:

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domaç, Ferdi Sancar, Ecrin Moğultay, Güven Hokna

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