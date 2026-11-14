Herkes doğal güzel sanıyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz hali şaşırttı

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Ruhun Duymaz ve Anne Yarısı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de eski haliyle gündeme geldi. Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz halini görenler şaştı kaldı.

Burcu Özberk'in eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'meğer estetik güzeliymiş' gibi yorumlar yaptılar.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Özberk şimdilerde Anne Yarısı dizisinde 'Zeynep Aksoy' karakterine hayat veriyor.