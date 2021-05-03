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Aykut Kocaman: 1 puan garanti gibi gözüküyor

03.05.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Ankaragücü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocaman: 1 puan garanti gibi gözüküyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Aykut Kocaman "Oyuncularımı tebrik ederim. Sıcak bir havada oynadık. Golü de yedik, ikinci golü yeme tehlikemiz vardı. Sakin ve sabırlı oynayarak kazandık. İki takım adına da zorlu maçtı. Sevincin ve sıkıntının iç içe olduğu maçtı. Kendi oyunumuzu en sonunda rakibimize kabul ettirdik ve bir şekilde başardık." dedi.

Junior Fernandes'in attığı galibiyet golü hakkında konuşan Aykut Kocaman "Junior Fernandes'e ayrı parantez açmam lazım. Enzo Crvielli'nin cezalı, Fredrik Gulbrandsen'in de yokluğunda Nacer Chadli'ye destek verecek merkez oyuncumuz yoktu. Takımı ve arkadaşları için önemli bir hamle yaptı. Baskısı ve vuruşu üst seviyedeydi, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İkinci golden sonra gördüğü sarı kartın sorulması üzerine Aykut Kocaman "Sarı kart gördüğüm için memnun değilim. Hakemler bunu anlar mı, anlamak zorunda mı, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Oyun şehvetiyle bütün takım sevince giderken, kalecilerin erken başlamayı engellemesini söylerim. Volkan Babacan'a bağırmaya çalışırken, mesafe kontrolünü kaçırdık sanırım. Kurallar böyleyse, boynumuz kıldan ince." açıklamasını yaptı.

"Kümede kalmanız için kaç puan lazım?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "1 puan garanti gibi gözüküyor" diye konuştu.

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