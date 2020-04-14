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Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

Son olarak Konyaspor'da görev alan başarılı çalıştırıcıya sürpriz bir talip var.

Şu anda boşta olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik direktöre Avrupa'dan talip var.

Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve sarı lacivertlilerin başında olduğu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gören Kocaman, daha sonra Konyaspor'u a Avrupa arenasına taşımayı başarmıştı. Sürpriz iddia Belçika basınından geldi. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan bu haber çok konuşuldu.

ANTWERP İSTİYOR

Voetbal24'te yer alan bilgilere göre yeni bir teknik direktör arayışında olan Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Marc Wilmots ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımlarında görev almıştı ki İran'dan istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana da bir takım çalıştırmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman Fenerbahçe Antwerp Marc Wilmots

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dönüp dolasıcagımız yer aykut kocaman bu beceriksiz yönetim ne futbolcu alabılıo me hoca sonunda yıne aykuta döner 1-0 2-1 0-0 gideriz
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