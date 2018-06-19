Aykut Kocaman'a yurt dışından teklifler var!

Aykut Kocaman, yeni başkan Ali Koç ile iki kez yüz yüze görüştü. Bir kez de Damien Comolli ile bir araya geldi.

Kocaman, takımla ilgili hazırladığı raporu sunup, başkan ve sportif dierktöre bilgi verdikten sonra beklemeye geçti. Başarılı teknik adam, ayrılık kararını saygıyla karşıladı.

Ancak kendisine haber veriliş tarzı nedeniyle son derece kırgın ve üzgün olduğu öğrenildi. Aykut Kocaman’ın, kararın telefonla bildirilmesi yerine başkan Ali Koç’la yüz yüze görüşerek kendisine söylenmesini beklediği kaydedildi.

Bodrum’da tatilde bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcının telefonlarını kapattığı ve ailesi ile yakın dostları dışında kimseyle görüşmek istemediği belirtildi.

Avrupa’dan teklif var

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’den ayrılması, eski takımı Konyaspor’u harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya ayrıca, başta Avrupa olmak üzere, yurt dışından da teklifler olduğu kaydedildi. Kocaman’ın ilk etapta en azından ocak ayına kadar dinlenmek istediği öğrenildi. Ancak, Avrupa’dan iyi bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacağı belirtildi.

2.5 milyon Euro ödenecek

Başarılı çalıştırıcı, yönetimden hiçbir ücret talep etmeyerek her türlü kolaylığı sağlayacağı mesajını gönderdi. Ancak başkan Ali Koç’un, Aykut Kocaman’ın 1 yıllık maaşı olan 2.5 milyon Euro’nun, başarılı teknik adamın hesabına yatırılması talimatını verdiği öğrenildi. Kocaman’ın ekibiyle de yolların ayrılacağı, alacaklarının ödeneceği belirtildi.

(Fanatik)

