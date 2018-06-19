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Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un teklifini reddetti!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 19.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den dün resmen ayrılan Aykut Kocaman'a eski takımı Atiker Konyaspor teklif yapmıştı. Konyasporlu yöneticilerle görüşen Aykut Kocaman, yapılan bu teklifi geri çevirdi.

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un teklifini reddetti!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman’ın, eski takımlarından Konyaspor’un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

Aykut Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor’un teklifini geri çevirdiği bildirildi.

Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

(İHA)

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Atiker Konyaspor aykut kocaman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam 2. kez kazıkladı bu safları...
ali koçun ilk icraatları aziz başkandan kalan ne varsa yoket.koç soyismi olmasa kaç kişi oy verir.beklenen ağırlıkta bir başkan olamayacak grupların ve sosyal medyanın başkanlık yapacağı aşikar.
Oh be kurtulduk
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