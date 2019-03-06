SPOR

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın da çok formda olduğu söylenemez

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında galibiyetsizliği sona erdirmek istediklerini belirterek, "Beşiktaş'ın da şu anda çok formda olduğu söylenemez. Onlarda birtakım sorunlar yaşıyorlar. Esas hedefimiz bu galibiyetsizliği sona erdirmek üzerine kurulu olacak. Ama tabi buna Beşiktaş'ın ne kadar izin vereceğini bilmiyoruz" dedi.

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın da çok formda olduğu söylenemez

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın da forma olmadığını söyledi. Kocaman, "Yön verici maçlardan biri olarak gözüküyor yine. 5 hafta 4 beraberlik 1 mağlubiyet oldu. Bunu çevirmek istiyoruz. Beşiktaş maçı bu anlamda çevirmek için çok kolay mı, değil. Beşiktaş'ın da şu anda bütün anlamında bakıldığı zaman formda olduğu söylenemez. Onlar da birtakım sorunlar yaşıyorlar. Ancak bu sorunlar tabi büyük takımlar için bir şeylerin olumsuz anlamda başlangıcına doğru götürülebildiği gibi tam tersi bir sonuçta yaratabiliyor. Son derece tehlikeli rakipler. Çok derinliği olan köklü kulüpler. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımızı çevirmek için de çok ideal bir ortam değil. Ama öbür taraftan aynı şey Beşiktaş içinde söylenebilir" dedi.

"GALİBİYETSİZLİĞİ SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş karşısında galibiyetsizliği sona erdirmek istediklerini de belirten Aykut Kocaman, "Her halükarda son derece kuvvetli ve dirençli bir takımız. Bir taraftan da bakıldığı zaman hani olumsuzlukların yanı sıra çok küçük bir olumlu şey de söylemek gerekirse kolay mağlup olan bir takım değiliz. En azından bu derinliği kazandırdık takımımıza. İnşallah devam eder. Tabi bunu devam ettirmek kolay değil bu ligde. Takımlar birbirlerine çok yakın. Esas hedefimiz bu galibiyetsizliği sona erdirmek üzerine kurulu olacak. Ama tabi buna Beşiktaş'ın ne kadar izin vereceğini bilmiyoruz. Onun için bir şey deme şansına sahip değilim. Çalışacağız, çabalayacağız, futbolun doğrularını yapmak ve bunu pekiştirmek için devam edeceğiz" diye konuştu.

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