Aykut Kocaman'dan herkesi şaşırtacak karar

Aykut Kocaman’ın, yarın deplasmanda oynanacak olan Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi uzun süredir oynattığı tek santrafor tercihinden vazgeçecek. Türkiye Kupası finalindeki Akhisar yenilgisinin moral bozukluğunu takımın üzerinden atmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına hücum emrini verecek.

Kanat etkinliği artacak

İşte bu doğrultuda sahaya iki forvetle çıkmayı planlayan Kocaman, hem Roberto Soldado’yu hem de kupa finalinde sonradan oyuna giren ve golünü de atan Fernandao’yu birlikte oynatacak. Kanatlarda da etkili olmak isteyen Kocaman, Aatif ve Valbuena’yı da bir arada oynatmayı düşünüyor. (FANATİK)



