SPOR

Aykut Kocaman'dan herkesi şaşırtacak karar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Sezon boyunca oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig’de bitime 2 hafta kala herkesi şaşırtacak bir değişime imzasını atması bekleniyor.

Aykut Kocaman'dan herkesi şaşırtacak karar

Aykut Kocaman’ın, yarın deplasmanda oynanacak olan Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi uzun süredir oynattığı tek santrafor tercihinden vazgeçecek. Türkiye Kupası finalindeki Akhisar yenilgisinin moral bozukluğunu takımın üzerinden atmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına hücum emrini verecek.

Kanat etkinliği artacak

İşte bu doğrultuda sahaya iki forvetle çıkmayı planlayan Kocaman, hem Roberto Soldado’yu hem de kupa finalinde sonradan oyuna giren ve golünü de atan Fernandao’yu birlikte oynatacak. Kanatlarda da etkili olmak isteyen Kocaman, Aatif ve Valbuena’yı da bir arada oynatmayı düşünüyor. (FANATİK)

Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
Mardin'de korkutan patlama!Mardin'de korkutan patlama!
24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia 24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fenerbahçe aykut kocaman

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

Ahmet Baydar'dan teşvik primi iddiası!

Ahmet Baydar'dan teşvik primi iddiası!

Dünya bu transferi konuşacak

Dünya bu transferi konuşacak

Tam bir fenomen

Tam bir fenomen

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aykut Kocaman'dan herkesi şaşırtacak karar

Aykut Kocaman'dan herkesi şaşırtacak karar

Fenerbahçe'de sezon sonu birçok yol ayrımı yaşanacak

Fenerbahçe'de sezon sonu birçok yol ayrımı yaşanacak

Fenerbahçeli yıldızyıldız Giuliano'dan Şenol Güneş'e suçlama

Fenerbahçeli yıldızyıldız Giuliano'dan Şenol Güneş'e suçlama

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!

Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

Fenerbahçe Badou Ndiaye'nin peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.