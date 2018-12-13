Aykut Kocaman'dan şike tepkisi: Herkes aynaya baksın

Kocaman, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu ve onların zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Kocaman, "Ligin bu sezon en kuvvetli çıkış yapan takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Özellikle sezonu çok güçlü başladılar. Sonra bir sıkıntı oldu ve antrenör değişikliği yaptılar. Ardından yine güçlü bir başlangıç yaptılar. Kendi raylarına oturdular, şu anda ligde ikinciler. Önemli bir pozisyon. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un olduğu ligde 15'nci hafta itibarıyla ikinci sırada olmak son derece önemli bir yer. Değerli bir rakiple oynayacağız. Hücum gücü son derece yüksek. Maçlardaki gol ortalamaları son derece yüksek. Bizim başımıza dert açma potansiyeli yüksek ama aynı zamanda da son derece fazla zaafları olanda bir takım. Trabzonspor karşılaşmasında olduğu gibi yine bizim avantajlarımız ne, rakibimizin zaafları ne diye düşünüp biraz daha zaaflarına doğru yönelip ona göre oynamaya çalışacağız" dedi.

"HERKES BİR AYNAYA BAKSIN"

Bir gazetecinin Trabzonspor maçında kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Kocaman, "Şahsi durumumu, bulunduğum ve bana çok güvenen camianın beklentilerinin önüne geçirmemek için aslında çok fazla cevap vermedim. O gün de son derece metanetle 'Kötü söz sahibine aittir' anlayışıyla bekledim ve halen aynıyım. Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor. Hiç maç toplantılarında iki gün arka arkaya oyuncularıma hakemle ilgili konuşmadım ki bu maçta yaptım onu. Oyuncularıma aman dedim, Trabzonspor Kulübü yöneticilerinin ne yazık ki yaptığı açıklamalarla birlikte hakemin üzerine çok yük bindi, lütfen dikkatli olun lütfen hakeme yardımcı olun dedim. Üzerindeki baskıyı haksız dahi olsanız davranışlarınızla artırmayın dedim. Ancak maçta yaşadıklarımız çok mu iyiydi? Değil. Özelikle ilk yarıdaki hızlı ataklarımız doğruydu. Ancak oyunda topu tutma oyunu kontrol etme konusunda eksiklerimiz var. Ancak bunlar bizim eksiklerimiz. Ta ki süreç zorlama bir penaltıya gelinceye kadar. Zorlama penaltı diyorum; hakeminki, tekrar pozisyonu değenlerdir diye gelen uyarıyla oraya gidip uzun süre pozisyonu izledikten sonra kıvranma durumuydu. Acaba verdiğim karar doğru mu yanlış mı diye. Maçın seyrini, yönünü, maçın doğal akışının dışına çıkaran bir hakem hatasına doğru gitti karşılaşma. İnsan buna çok üzülüyor. Maç boyunca birtakım şeyleri talep eden insanların iş kendi çıkarları doğrultusunda olduğu zamanda bunu mutluluk tablosuna çevirmesi de futbol adına hem karamsarlığa hem de mutsuzluğa doğru itiyor. Futbol dünyasının geleneksel iki yüzlülüğümüzün devreye girdiği yerlerden biri oluyor. Penaltıyla uzaktan yakından alakalı olmayan bir pozisyonda hiçbir yetkilinin hiçbir şekilde yaratılan bu mutluluk tablosuna uygun bir şey söylememesi de ne yazık ki futbol dünyamızın iki yüzlülüğünü birkez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.