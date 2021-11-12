Aykut Kocaman'dan sürpriz karar

2 Ekim tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman daha sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif almış ancak bu teklifleri 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek geri çevirmişti. Aykut Kocaman'ın söz konusu kararını değiştirdiği, uzun soluklu bir projede görev almayı düşündüğü ve Süper Lig'den teklif beklediği belirtiliyor. Tecrübeli teknik direktörün adı son olarak Göztepe ile anılmıştı.

AYKUT KOCAMAN AZİZ YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜNDE

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir süre kabuğuna çekilen Aykut Kocaman son olarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününde görüntülenmişti. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliye bazı eski yöneticiler de eşlik etmişti.

AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 1 Temmuz 2001 tarihinde İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman daha sonra sırasıyla şu takımlarda görev aldı:

2004-05: MALATYASPOR

2005-06: KONYASPOR

2006-09: ANKARASPOR

2010-13: FENERBAHÇE

2014-17: KONYASPOR

2017-18: FENERBAHÇE

2018-20: KONYASPOR

2021: BAŞAKŞEHİR



