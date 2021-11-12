Aykut Kocaman'dan sürpriz karar

2 Ekim tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman daha sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif almış ancak bu teklifleri 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek geri çevirmişti. Aykut Kocaman'ın söz konusu kararını değiştirdiği, uzun soluklu bir projede görev almayı düşündüğü ve Süper Lig'den teklif beklediği belirtiliyor. Tecrübeli teknik direktörün adı son olarak Göztepe ile anılmıştı.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bir süre kabuğuna çekilen Aykut Kocaman son olarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününde görüntülenmişti. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliye bazı eski yöneticiler de eşlik etmişti.
Teknik direktörlük kariyerine 1 Temmuz 2001 tarihinde İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman daha sonra sırasıyla şu takımlarda görev aldı:
2004-05: MALATYASPOR
2005-06: KONYASPOR
2006-09: ANKARASPOR
2010-13: FENERBAHÇE
2014-17: KONYASPOR
2017-18: FENERBAHÇE
2018-20: KONYASPOR
2021: BAŞAKŞEHİR
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