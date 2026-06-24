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Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV'den öğrendim"

Fenerbahçe’deki seçimli genel kurul sürecine ilişkin açıklama yapan Kocaman, yaşanan temasları ve ani iletişim kesilmesini anlattı. Yönetimin tercihine saygı duyduğunu belirten tecrübeli teknik adam, İsmail Kartal ve ekibine başarı diledi.

Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV'den öğrendim"
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde teknik direktörlük için adı sıkça gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı, yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kocaman, son dönemde kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirerek süreçte yaşananlara dair ayrıntıları paylaştı.

HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV den öğrendim" 1

Kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı doğduğunu belirten Kocaman, sürecin başlangıcından itibaren yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur."

Teknik planlamaya ilişkin yürütülen temasların ardından iletişimin aniden kesildiğini ifade eden Kocaman, sürecin seyrini şöyle aktardı:

"ANSIZIN İLETİŞİM KESİLDİ!"

Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV den öğrendim" 2

"Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir."

"BEN DE MEDYADAN ÖĞRENDİM!"

Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV den öğrendim" 3

Kararın kendisine basın aracılığıyla ulaştığını belirten Kocaman, sürece dair bilgilendirilme şekline de değindi:

"Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

"BAŞARISIZLIKTAKİ EN BÜYÜK PAY YÖNETİMİN"

Kulüp yönetiminin kararlarının belirleyici olduğuna dikkat çeken Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır."

Aykut Kocaman her şeyi bir bir anlattı! "Ben de TV den öğrendim" 4

"İSMAİL KARTAL'A BAŞARILAR"

Yeni teknik ekibe başarı dileyen Kocaman, seçilen isme destek mesajı verdi: "Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum."

"ŞAHISLARA OLAN KIRGINLIĞIM..."

Kişisel kırgınlıkların Fenerbahçe sevgisinin önüne geçmediğini vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

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İsmail Kartal Aziz Yıldırım Aykut Kocaman son dakika fenerbahçe
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