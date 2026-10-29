Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye imzası için tek şartı var! "O giderse gelirim"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile vedalaşan ve geçici olarak Dirk Kuyt yönetiminde yola devam eden Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için hareketli saatler yaşanıyor. Kulislerde ismi en güçlü adaylar arasında anılan Aykut Kocaman'ın Bodrum'daki evinden ayrılarak apar topar İstanbul'a gelmesinin arkasındaki kulis bilgileri gün yüzüne çıktı.

"OĞUZ ÇETİN YOKSA GELİRİM"

Bazı yöneticilerin takımın başına getirilmesini savunduğu Aykut Kocaman ile yapılan ilk temaslarda dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe yönetimine şartını net bir şekilde ilettiği ve "Oğuz Çetin yoksa gelirim" cevabını verdiği ifade edildi. Bu çıkış, sarı-lacivertli camiadaki teknik direktörlük yarışının en çarpıcı ayrıntısı olarak öne çıktı.

GEÇMİŞTEKİ SEÇİM SÜRECİ HATIRLATILDI

Aykut Kocaman'ın adı, daha önce Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçim sürecinde de en güçlü aday olarak ön plandaymış ve tarafların anlaşma sağladığı belirtilmişti. Ancak seçim döneminde Aziz Yıldırım ile birlikte yeni sezon planlamasını Oğuz Çetin'le yürüten Kocaman bu süreçte saf dışı kalmış, takımın başına İsmail Kartal getirilmişti.

O dönem yaşananları yazılı bir açıklamayla duyuran Kocaman, "16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur" ifadelerini kullanarak sürece ışık tutmuştu. Yaşanan bu geçmiş krizin ardından Kocaman'ın bu kez şartlı dönüş sinyali vermesi, yönetim kurulundaki yeni değerlendirmelerin yönünü belirleyecek gibi görünüyor.