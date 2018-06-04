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Aykut Kocaman istifasını verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın istifasını kongre öncesinde yönetime verdiği iddia edildi.

Aykut Kocaman istifasını verdi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

Aykut Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.

Ali Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor" demişti. (Star)


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Anahtar Kelimeler:
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