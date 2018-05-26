SPOR

Aykut Kocaman, Kuyt'ın jübilesi için Hollanda'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Dirk Kuyt’ın jübile maçı için Hollanda’ya gitti.

Aykut Kocaman, Kuyt'ın jübilesi için Hollanda'da

Ronald Koeman’ın Feyenoord efsanelerinin, Louis van Gaal’in Hollanda Milli Takımı efsanelerinin başında çıkacağı jübile maçında Aykut Kocaman, Liverpool-Fenerbahçe karmasının teknik direktörlüğünü yapacak.

Birçok yıldızın forma giyeceği karşılaşmada Fenerbahçe adına Volkan Demirel, Baroni, Meireles ve Webo da görev yapacak. Hollanda Milli Takımı'nda ise Robin van Persie, Babel, Sneijder gibi tanıdık isimler yer alacak.

De Kuip Stadı’nda oynanacak maç yarın saat 14.30’da başlayacak. 2012 yılında Liverpool’dan transfer olan ve 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu, sezon başında Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyorMehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor
Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek!Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aykut kocaman Fenerbahçe dirk kuyt

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Galatasaray Emre Mor'un menajeriyle anlaşma sağladı!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aykut Kocaman, Kuyt'ın jübilesi için Hollanda'da

Aykut Kocaman, Kuyt'ın jübilesi için Hollanda'da

Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor

Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor

Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek!

Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek!

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Ali Koç Bodrum’da açtı ağzını yumdu gözünü

Ali Koç Bodrum’da açtı ağzını yumdu gözünü

FLAŞ! Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe altyapısına gelecek isim belli

FLAŞ! Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe altyapısına gelecek isim belli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.