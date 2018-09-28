Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Basında yer alan "Transfer yapmadan 75 puan toplardım" başlıklı haberlerin içindeki söylemlerin doğru olmadığını ve yalandan ibaret olduğunu belirten Aykut Kocaman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan ve hem futbolculuk döneminde hem de teknik adamlık kariyerinde büyük başarılara imza atan Kocaman'ın DHA'ya yaptığı açıklamalar şöyle:
"Medyada bugün şahsımla ilgili, yakın çevreme dayandırılarak ortaya atilan haberler doğru değildir. Özellikle görev başında bir teknik adam varken bu tarz bir yorumda bulunmadığım, kamuoyunun geniş kesimleri tarafından bilinmektedir. Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir, sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir. Buna ilişkin görüşlerimi geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim. Son günlerde Fenerbahçe başlığı altında hiç bir ilgim, alakam olmayan konularla ilgili sürekli olarak benim adım üzerinden bir takım tartışmaların yürütüldüğünü üzülerek gözlemliyorum. Bu dönemde tüm tartışmaların, hesapların, iddiaların dışında olduğumu, Fenerbahçe ile ilgili hiç bir gündemimin bulunmadığını, kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum..."
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