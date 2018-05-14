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Aykut Kocaman: Şampiyonluk için rakibimizin puan kaybını bekleyeceğiz!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor galibiyetini değerlendirdi ve "Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi. Aykut Kocaman, sezon boyunca maçların yüzde 80'ini çift forvetle oynadıklarını savundu ve en çok gol atan ekip olmalarını ise göndermede bulunarak "Bence tesadüf" sözleriyle değerlendirdi.

Aykut Kocaman: Şampiyonluk için rakibimizin puan kaybını bekleyeceğiz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Aykut Kocaman, “Bunda oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da önemli oldu. Bu kadar kolay olmuyor. Bizim taraftan bakıldığında da ciddiye alan, olayın farkında olan bir grup vardı. Ama üç gün geç kaldık. Son haftaya kaldı. Artık rakibimizin deplasmanda kaybetmesini bekleyeceğiz.” dedi.

Şampiyonluk şansının sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Türk Milli Takımının geçen Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittitğini düşününce, buradaki olasılık hesabından misli misli fazlaydı. Olma ihtimali var ve bekleyeceğiz." Ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIMIZIN YÜZDE 80'İNİ ÇİFT FORVET OYNADIK"

Maça iki forvetle çıktığının hatırlatılması üzerine ise Kocaman, "Gol ihtiyacından ziyade, rakibin oyun tarzından dolayı bu tercihi yaptım. İsimleri forvet olunca, sanki forvet oynamış gibi düşünülüyor. Sezonun yüzde 80'ini çift forvet oynadık. Klişelerle yürüyoruz, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"Ligin en fazla gol atan ekibiniz" yorumu üzerine de Kocaman, "Bence tesadüf" şeklindeki ifadelerle göndermede bulundu.

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