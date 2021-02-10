Aykut Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Sorunların arttığı bir maç oldu. 120 dakikanın sonunda, aynı zamanda konjektürü de ekleyince, soyunma odası Göztepe maçını düşündürecek halde. Hemen buradan tura geçelim. Özellikle moral ararken, azalmış özgüveni ararken, böyle bir maç oynamak ve turu geçerek ayrılmak, sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri karşısında deplasmanda turu geçmeyi başarmak sevindirici ve umut verici." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların performansına değinen Kocaman, "Maç daha fazla, oyuncuların maçı oldu, onları canıgönülden tebrik ediyorum. Bu atmosferde maçı alabilmek kolay değildi. Bu anlamda son derece sevinçliyim" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Kocaman, "Maçın başından itibaren, yarım da olsa plana sadık kalmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin zaten tarzını 3 aşağı, 5 yukarı biliyoruz. Buna uygun saha dizilişinde ve geçiş yerleriyle ilgili küçük önlemler almadığımızı söylersek yanlış olur, konuştuk. Ama uygulamacılar sonunda fazlasıyla başarılıydılar bu konuda. Bununla beraber, maçın bir kısmı bizim sahada oynandı. Gol, golün arkasından kırmızı kart, işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı. Fenerbahçe'nin yorulması ve atakların sekteye uğraması normaldi. Maç içinde itiraz ettik ama itirazımı hakemin çeşitli yanlışlarına rağmen itirazı geri alıyorum. Cemali'nin pozisyonunda faul yok. 1-1'ken de pozisyonlara girdik, hatamız maçı bitirememekti. 10 kişiye rağmen Fenerbahçe'nin oyunun içinde olması son derece doğal, klas oyunculara sahip." ifadelerini kullandı.

