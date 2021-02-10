SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Aykut Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

Aykut Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

10.02.2021 00:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aykut Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi eleyerek kupada tur attıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Sorunların arttığı bir maç oldu. 120 dakikanın sonunda, aynı zamanda konjektürü de ekleyince, soyunma odası Göztepe maçını düşündürecek halde. Hemen buradan tura geçelim. Özellikle moral ararken, azalmış özgüveni ararken, böyle bir maç oynamak ve turu geçerek ayrılmak, sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri karşısında deplasmanda turu geçmeyi başarmak sevindirici ve umut verici." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların performansına değinen Kocaman, "Maç daha fazla, oyuncuların maçı oldu, onları canıgönülden tebrik ediyorum. Bu atmosferde maçı alabilmek kolay değildi. Bu anlamda son derece sevinçliyim" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Kocaman, "Maçın başından itibaren, yarım da olsa plana sadık kalmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin zaten tarzını 3 aşağı, 5 yukarı biliyoruz. Buna uygun saha dizilişinde ve geçiş yerleriyle ilgili küçük önlemler almadığımızı söylersek yanlış olur, konuştuk. Ama uygulamacılar sonunda fazlasıyla başarılıydılar bu konuda. Bununla beraber, maçın bir kısmı bizim sahada oynandı. Gol, golün arkasından kırmızı kart, işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı. Fenerbahçe'nin yorulması ve atakların sekteye uğraması normaldi. Maç içinde itiraz ettik ama itirazımı hakemin çeşitli yanlışlarına rağmen itirazı geri alıyorum. Cemali'nin pozisyonunda faul yok. 1-1'ken de pozisyonlara girdik, hatamız maçı bitirememekti. 10 kişiye rağmen Fenerbahçe'nin oyunun içinde olması son derece doğal, klas oyunculara sahip." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Fenerbahçe kupaya veda ettiFenerbahçe kupaya veda etti
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Fenerbahçe'den Arda Turan hamlesi!

Fenerbahçe'den Arda Turan hamlesi!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Kadıköy'de kazanan Galatasaray

Kadıköy'de kazanan Galatasaray

Diğer Haberler

Aykut Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

Kocaman: Sevindirici ve umut verici!

Epureanu: Bu galibiyet biraz olsun özgüven katmıştır

Epureanu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu

ÖZET | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe kupaya veda etti

Başakşehir Fenerbahçe maçına odaklandı

Başakşehir F.Bahçe maçına odaklandı

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük

Başakşehir'den bir kayıp daha!

Aykut Kocaman: Büyük tatsızlık, böylesini ilk kez gördüm

Kocaman: Böylesini ilk kez gördüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.