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Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 11.01.2021 11:46 | Son Güncelleme

Sumudica'dan yolları ayırdıktan sonra takımı tecrübeli ve kırmızı siyahlıları hedefe taşıyacak bir isimle anlaşmak isteyen Gaziantep FK'da Aykut Kocaman, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Samet Aybaba, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Hakan Kutlu gibi isimler ortaya atıldı. Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıktı.

Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor

Marius Sumudica'dan yolları ayırdıktan sonra takımı tecrübeli ve kırmızı siyahlıları hedefe taşıyacak bir isimle anlaşmak isteyen Gaziantep FK'da adaylar ortaya çıktı.

Gaziantep Güneş'e göre; Ünal Karaman, Tamer Tuna,İlhan Palut, Samet Aybaba, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Hakan Kutlu gibi isimlerin yanı sıra yabancı bazı teknik direktörlerinde isminin bulunduğu bildirildi.

Samet Aybaba'nın isminin konuşulduğu pazar günkü gerçekleştirilen zoom toplantısında onursal başkan Adil Konukoğlu'nun bu ismi veto ettiği bildirildi. Alternatif isimler üzeride duran kırmızı siyahlı kulübün bugün ya da çarşamba günü karar verilen bazı isimlerle ön görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

"FAVORİ KOCAMAN, PLASE KORKMAZ, SÜRPRİZ KARAMAN"

Gaziantep Olay'a göre ise Gaziantep'in yeni teknik direktörü büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. B Planı Bülent Korkmaz olarak belirlendi. Alternatif isminse Ünal Kahraman'ın adı öne çıktığı belirtildi.

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