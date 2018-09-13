MAGAZİN

Ayla Çelik, sevgilisiyle Karadeniz tatiline çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

'Bağdat' şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik uzun süredir birliktelik yaşadığı iş insanı Barbaros Utku'yu ailesiyle tanıştırmak ve tatil yapmak için memleketi Artvin'e götürdü.

Ayla Çelik, sevgilisiyle Karadeniz tatiline çıktı

Yaklaşık olarak iki senedir iş insanı Barbaros Utku ile beraberlik yaşayan Ayla Çelik, sevgilisiyle birlikte ailesini görmek için Artvin’in Şavşat ilçesine gitti. Memleketi Şavşat’ta birlikte tatil yapan ikili, bu anları ise sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

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Ayla Çelik ve sevgilisi geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Muhabirlerin “Evlilik ne zaman” sorusuna Çelik’in sevgilisi “Teklifi ilişkimizin altıncı ayında yaptım ama hâlâ bir yanıt alamadım” sözleriyle yanıt vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Ayla Çelik Barbaros Utku tatil

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