Şarkıcı Güllü'nün ölümünde çarpıcı iddia! Merak edilen yazı geldi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken oğlu şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Güllü'nün hayat sigortası için öldürüldüğü öne sürüldü. Bu konuyla ilgili merakla beklenen yazı geldi.

Recep Demircan

Türkiye, Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümünü konuşuyor. Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

HAYAT SİGORTASI İDDİASI

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülke gündeminde geniş yer bulan olayda ortaya çok sayıda iddia atıldı.

En çarpıcı olanı ise, Güllü'nün, "Hayat sigortası için öldürüldüğü" iddiası oldu. Dosya avukatları, bu iddianın araştırılması için savcılığa dilekçe verdi.

İDDİA İÇİN BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların dilekçesini işleme alarak, Güllü'nün hayat sigortasının bulunup bulunmadığının tespiti için sigorta şirketlerine yazı gönderdi.

YAZIYA CEVAP GELDİ

Sigorta şirketleri, savcılığın yazısına cevap verdi. CNNTürk canlı yayınında aktarılan bilgiye göre cevap yazısında, "Yazınız gereği şirketimiz kayıtlı tetkik edilmiş olup Gül Tutun vefat tarihini kapsar şekilde hayat sigortası poliçesinin bulunmadığı" denildi. Güllü'nün yalnızca Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kaydı olduğu ortaya çıktı.

16 Aralık 2025
16 Aralık 2025

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...

