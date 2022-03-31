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Ayla Çelik'ten ilginç itiraf: Özcan Deniz'in sapık gibi peşine düştüm

31.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hit şarkılara imza atan Ayla Çelik Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Ayla Çelik açıklamasında Özcan Deniz'in şarkısını okumasını istediği için çok ısrarcı olduğunu itiraf etti ve "Bayağı baskı yaptım, peşine düştüm okuması için. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” dedim.

Ayla Çelik'ten ilginç itiraf: Özcan Deniz'in sapık gibi peşine düştüm

Söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik, Armağan Çağlayan’ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Ayla Çelik, Demet Akalın’ın seslendirdiği ve bir döneme damga vuran 'Türkan'ı nasıl yazdığını anlattı. Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını belirten müzisyen, "Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onunla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” dedi.

"SAPIK GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜM"

Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini söyleyen Çelik, “Bayağı baskı yaptım, peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” şeklinde konuştu.

'Türkan' şarkısı kısa sürede gündem olduktan sonra Özcan Deniz’le karşılaştığını anlatan Ayla Çelik, ünlü sanatçının kendisine “Tamam bir şey deme” dediğini söyledi.

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Özcan Deniz
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