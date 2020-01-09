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  4. Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

Ayla, vizyona girdiği dönem gişe rekorları kırmış ve izleyicileri göz yaşlarına boğmuştu. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlana Ayla’nın yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Oscar’da, Türkiye’yi temsil etmek üzere gönderilen Ayla filmi, televizyonda yayınlanacak. İşte Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla filminin fragmanı…

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli kırılma anlarından biri olan Kore Savaşı’nın etrafında şekillenen, duygusal yoğunluğu yüksek bir film. Savaşa katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaş mağduru Koreli küçük bir kızın insanın içini ısıtan, sevgi dolu hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, müziklerine Fahir Atakoğlu’nun imza attığı, danışmanlığını Elif Dağdeviren'in yaptığı Ayla, başta İsmail Hacıoğlu ve Eric Roberts gibi isimlerin olduğu zengin bir oyuncu kadrosuna sahip.

AYLA FİLMİ KONUSU

Ayla, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

AYLA FRAGMAN


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