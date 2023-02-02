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Aylar önce kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan Ersen Martin'den sevindiren haber geldi! Son hali ise yürek burktu...

02.02.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor gibi büyük takımların formasını giyen, Türkiye'yi İspanya'da Recreativo Huelva formasıyla temsil eden eski futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmişti. Aort damarı yırtılan eski yıldız yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ersen Martin'in yoğun bakımdan çıktığı ve tepki vermeye başladığı öğrenildi. Martin'in son hali ise yürekleri burktu. İşte detaylar...

Aylar önce kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan Ersen Martin'den sevindiren haber geldi! Son hali ise yürek burktu...

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların formalarını terleten, kariyerinde çıktığı 372 maçta 101 gol - 21 asistlik bir performans gösteren Ersen Martin, 2022 yılının mayıs ayında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

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Aort damarının yırtılması nedeniyle yaşam savaşı veren Martin, bulunduğu yoğun bakımdan çıkarıldı. Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Ersen Martin'in artık reaksiyon vermeye başladığı kaydedildi.

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Hala tam anlamıyla iyileşemeyen ancak zamanla daha da iyi duruma geleceği ifade edilen Ersen Martin'in son hali ise yürekleri burktu.

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A Milli Takım formasıyla 3 maçta görev alan efsane futbolcu, gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti.

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