Aylardır bekleniyordu! Yönetim Icardi için kararını verdi

Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyen Galatasaray’da ayrılık ihtimali güçleniyor. Dört sezonda kazanılan kupalarda önemli pay sahibi olan yıldız forvetin sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, yönetimin bu yönde karar aldığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza atmasına rağmen sözleşmesinin sonuna yaklaşırken geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılı formayla geçen dört sezonda dikkat çeken performans sergileyen yıldız golcünün durumu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

5 KUPA KAZANDI

Galatasaray’da geçirdiği süre boyunca önemli kupalar kazanan Icardi, takımına 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşattı. Hücum hattının kilit isimlerinden biri olan Arjantinli oyuncu, taraftarın da sevgilisi haline geldi.

YENİ SÖZLEŞME YOK

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan deneyimli forvetle henüz yeni bir anlaşma yapılmadı. Bu durum, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

'KARAR VERİLDİ'

Fanatik Gazetesi’nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Icardi ile yola devam etmeme kararı aldı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
