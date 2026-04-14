Aylık geliri 2 milyonu aşmıştı! Eski hakem tutuklandı

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, ünlü isimlerin de dahil olduğu yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce hakemlikten ihraç edilen Elif Karaarslan da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarını kapsıyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden saç, kan ve idrar örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan 19 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

800 BİN TAKİPÇİ

2024 yılında hakemlik görevinden ihraç edilmesinin ardından sosyal medyaya yönelen Elif Karaarslan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram’da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan Karaarslan, platform üzerinden abonelik sistemi kurarak gelir elde etmeye başladı.

AYLIK 2 MİLYON TL GELİR

Karaarslan’ın sosyal medya hesabında 25 bin 600 abonesi bulunuyor. Aylık 79.90 TL ödeyen aboneler üzerinden elde edilen gelirin 2 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor. Bu kazanca sponsorlu içeriklerin de eklenmesiyle toplam gelirin daha da yükseldiği ifade ediliyor.

"KORKUNUN FAYDASI YOK"

Elif Karaarslan, hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadığı iddiaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlikten ihraç edilmişti. Gündeme gelen görüntülerle ilgili ise kendisine ait olmadığını savunmuştu.

Karaarslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istediği gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten." ifadelerini kullanmıştı.