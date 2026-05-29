İletişim başkanlığı duyurdu: "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

DMM MAÇ ÖNCESİ İSTİKLAL MARŞI İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir.

SAHAYA PANKARTLA ÇIKMA UYGULAMASI

Bu karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

