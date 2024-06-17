Aylin Coşkun bahçede kurban etini parçalarken paylaştı: Eğer ete elim değmezse...

Bir süredir yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir süre önce 18 kilo veren Coşkun evlendiği dönem takılarını överek adından söz ettirmişti.

Zekeriyaköy'de 4 katlı villada yaşayan şarkıcı bahçe ve havuzlu evinde Kurban Bayramı'na girdi.

Kurban Bayramı'nda bahçesinde et kestiği anları sosyal medyasından paylaşan şarkıcı o poza not düşmeyi de ihmal etmedi.

"Rahmetli dedemden gördüğüm ne varsa ve öğrendiğim her sene yaparım. Eğer ete elim değmezse bayramı anlamam" diyen Aylin Coşkun et kestiği anları paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.









