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Aylin Coşkun bahçede kurban etini parçalarken paylaştı: Eğer ete elim değmezse...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 13:24
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Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelen Aylin Coşkun şimdi de Kurban Bayramı'nda yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcı bahçede kurban etlerini keserken paylaşımı ihmal etmedi.

Aylin Coşkun bahçede kurban etini parçalarken paylaştı: Eğer ete elim değmezse...

Bir süredir yaşamını gözlerden uzak sürdüren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir süre önce 18 kilo veren Coşkun evlendiği dönem takılarını överek adından söz ettirmişti.

Zekeriyaköy'de 4 katlı villada yaşayan şarkıcı bahçe ve havuzlu evinde Kurban Bayramı'na girdi.

Kurban Bayramı'nda bahçesinde et kestiği anları sosyal medyasından paylaşan şarkıcı o poza not düşmeyi de ihmal etmedi.

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Ekran Alıntısı

"Rahmetli dedemden gördüğüm ne varsa ve öğrendiğim her sene yaparım. Eğer ete elim değmezse bayramı anlamam" diyen Aylin Coşkun et kestiği anları paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.
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Aylin Coşkun
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