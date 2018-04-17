MAGAZİN

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aylin Coşkun da makyajsız ünlüler kervanına katıldı. Coşkun makyajsız görüntüsüyle adeta bambaşka biri gibiydi

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

Makyajsız hali ile görüntülenen ünlü sanatçı Aylin Coşkun, kendisini görüntüleyen gazetecilere "En doğal halimle yakaladınız, ama sıkıntı yok" dedi.

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Milliyet'in haberine göre; çıkardığı 'Sinsirella' şarkısıyla son günlerde büyük beğeni toplayan Aylin Coşkun objektiflere takıldı.

"KENDİMLE BARIŞIĞIM"

Makyajsız hali ile görüntülenen ancak gülümsemesiyle bu durumu pek umursamayan ünlü sanatçı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "En doğal halimle yakaladınız, ama sıkıntı yok ben kendimle barışık biriyim" şeklinde cevap verdi.

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Yardımcısı ve arkadaşı ile uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Alışveriş boyunca elinden telefonu düşürmemesi dikkat çeken ünlü şarkıcı uzun süren alışveriş turunun ardından kendi aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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