Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı! Saraçhane'ye de gitti

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek Saraçhane’ye gitti.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirirken, arkadaşlarıyla birlikte protestolara da katıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Üzümoğlu, fotoğrafın altına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" notunu düştü.

Ayrıca Cem Yiğit Üzümoğlu şu paylaşımı da yaptı: