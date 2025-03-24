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Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı! Saraçhane'ye de gitti

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Saraçhane’de düzenlenen eyleme katıldı. Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat’ı ayrıca İmamoğlu paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı! Saraçhane'ye de gitti
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek Saraçhane’ye gitti.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirirken, arkadaşlarıyla birlikte protestolara da katıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Üzümoğlu, fotoğrafın altına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" notunu düştü.

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Ayrıca Cem Yiğit Üzümoğlu şu paylaşımı da yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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