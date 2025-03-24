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Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası takipçi sayısı düştü! "Takipten çıkanlar..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren isimler arasındaydı. Yasmin Erbil'in paylaşımları sonrası takipçi sayısı azaldı. Erbil bakın bu duruma nasıl tepki verdi.

Ekrem İmamoğlu paylaşımı sonrası takipçi sayısı düştü! "Takipten çıkanlar..."
Kubra Akalın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanması sonrasında sosyal medyada tepkiler bulunuyor. Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken bir kısmı ise İmamoğlu'na desteklerini gösteriyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları yayınladı. Ekrem İmamoğlu'nu paylaşan Erbil'in takipçi sayısında bu paylaşımlar sonrasında düşüş oldu.

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Yasmin Erbil Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

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Ünlü isim takipçi sayısındaki değişimi görünce "Takipten çıkanlar yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım" dedi.

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