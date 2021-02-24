AYM, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapan kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti

"Dava konusu kurala göre başkanlığın, ajans üzerinde denetim yetkisine sahip olduğu alanlardan birisi de bütçedir. Ajansın bütçesinin merkezi idare tarafından denetlenmesinin ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusunda sahip olduğu yetkiyi, başka bir deyişle özerkliğini ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek bir yönü bulunmamaktadır. Bu itibarla ajansın bütçesinin başkanlıkça denetlenmesi Anayasa'nın 133. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı değildir."

Gerekçede, AA'nın faaliyetlerinin halen özel hukuk tüzel kişisi olarak devam ettiği, dava konusu kuralla temel olarak ajans ile devlet arasındaki ilişkinin düzenlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Yüksek Mahkeme, 30 Aralık 2020'de oy çokluğuyla bazı düzenlemeleri iptal etti. Gerekçe, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, ajansın bütçesinin yanı sıra faaliyetleri, örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki denetimin de merkezi idare tarafından yapılmasını öngören kuralı ise iptal etti. Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Ajansın şirket olarak temel amacı yurt içinde ya da yurt dışındaki olaylarla ilgili doğru, çabuk, tarafsız, çağdaş, haber ve fotoğraf, görüntü ve multimedya istihbaratı yaparak topladığı bilgiyi basın ve yayın abonelerine ulaştırmaktır.

Bu itibarla ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkça denetlenmesi ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır. Ajansın örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerinde başkanlığın denetim yetkisine sahip olması da ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasa'nın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır."