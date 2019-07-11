Aymen Abdennour Kayserispor'da! Valencia açıkladı

Kayserispor, Valencia'nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour'u transfer etti. Valencia'dan yapılan açıklamada, Aymen Abdennour ile karşıklı anlaşma sonucu kontratının fesh edildiği ve oyuncunun Kayserispor forması giyeceğini açıkladı. Kayserispor böylece tecrübeli stoperi bonservis ödemeden transfer etmiş oldu. 29 yaşındaki Aymen Abdennour, kariyerinde Werder Bremen, Monaco, Toulouse, Valencia ve Marsilya formalarını giydi.
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