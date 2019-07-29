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Aymen Abdennour: Kayserispor'un teklifini düşünmeden kabul ettim

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 29.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Aymen Abdennour, Müslüman bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Aymen Abdennour: Kayserispor'un teklifini düşünmeden kabul ettim

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın Tunuslu stoperi Abdennour, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın Valencia Kulübünden transfer edilen Abdennour, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Müslümanım ve Müslüman bir ülkedeyim. Buraya futbol oynamaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Bunu yapacağımdan eminim. Takım arkadaşlarım ve kulüpte çalışan herkesle güzel bir ortam olacağına ve mutlu bir hayat süreceğime inanıyorum." diye konuştu.

Avusturya kampında iyi çalıştıklarını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Yeni takımımla çalışmalara başladım ve her şey yolunda gidiyor. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hedefimiz çok çalışıp maçlarda en iyisini yaparak kazanmak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN YENİ BİR ORTAM"

Aymen Abdennour, kariyerinde Avrupa'nın farklı ülkelerinde forma giydiğini, Türkiye'nin kendisi için yeni bir ortam olduğunu kaydetti.

Transferinin çok hızlı geliştiğini aktaran Abdennour, "Buraya geldiğim için mutlu oldum. Daha önce Almanya, İspanya ve Fransa'da oynadım. Türkiye benim için yeni bir ortam. Burada yeni başarılara imza atacağım. Burada çok güzel bir ortam var. Umarım hep birlikte çok büyük başarılara imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

"UMUT BULUT'UN SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERDİM"

Abdennour, Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut ile Toulouse'da forma giydiğini ve tecrübeli futbolcunun söylediklerine kulak verdiğini belirtti.

Umut ile Toulouse'da oda arkadaşı olan Abdennour, "Umut ile Toulouse'da 1 yıl geçirdik. Çok güzel günlerimiz oldu. Birlikte başarılı işlere imza attık. Gelmeden önce Umut beni aradı. Burada çok iyi bir lig olduğunu, Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, mutlu ve başarılı olacağımızı söyledi. Ben de Umut'un söylediklerine kulak verdim." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, birçok teklif olmasına rağmen Kayserispor'u tercih ettiğini vurgulayarak, "Valencia Kulübünden bana birkaç teklif olduğu söylendi. Umut Bulut ile konuştuktan sonra açıkçası hiç düşünmeden Kayserispor'a gelmeyi istedim ve imzayı attım." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de forma giyen diğer arkadaşlarıyla da konuştuğunu aktaran Tunuslu stoper, "Son 10 yıl içinde Türkiye'ye gelmiş birçok futbolcu var. İletişime geçtiğim futbolcular oldu. Buraya oynamak ve başarılı olmak için geldim. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buradan giderken de bana burayı soranlara pozitif şeyler söyleyeceğimi umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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