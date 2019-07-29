Aymen Abdennour: Kayserispor'un teklifini düşünmeden kabul ettim

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın Tunuslu stoperi Abdennour, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın Valencia Kulübünden transfer edilen Abdennour, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Müslümanım ve Müslüman bir ülkedeyim. Buraya futbol oynamaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Bunu yapacağımdan eminim. Takım arkadaşlarım ve kulüpte çalışan herkesle güzel bir ortam olacağına ve mutlu bir hayat süreceğime inanıyorum." diye konuştu.

Avusturya kampında iyi çalıştıklarını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Yeni takımımla çalışmalara başladım ve her şey yolunda gidiyor. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hedefimiz çok çalışıp maçlarda en iyisini yaparak kazanmak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN YENİ BİR ORTAM"

Aymen Abdennour, kariyerinde Avrupa'nın farklı ülkelerinde forma giydiğini, Türkiye'nin kendisi için yeni bir ortam olduğunu kaydetti.

Transferinin çok hızlı geliştiğini aktaran Abdennour, "Buraya geldiğim için mutlu oldum. Daha önce Almanya, İspanya ve Fransa'da oynadım. Türkiye benim için yeni bir ortam. Burada yeni başarılara imza atacağım. Burada çok güzel bir ortam var. Umarım hep birlikte çok büyük başarılara imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.