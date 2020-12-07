Aynı saatlerin anlamı nedir? 2020 çift, tek, ters saatlerin anlamı sizleri şaşırtacak!

Akrep ve yelkovanın gün içinde aldığı konumlar kimi insanlar için özeldir. Saat ritüeli olarak isimlendirilen bu zamanların anlamlarını sizler için derledik. Gün içinde aynı, ters ve çift rakamlara denk geldiğinizde artık ne anlama geldiğini sizler de bileceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz... İşte akrep ve yelkovanın hareketlerinden ortaya çıkan zamanların anlamları...
00:00 RÜYASINDA ŞU ANDA SENİ GÖRÜYOR
Gecenin ilk saatleri olması rağmen aklınızdaki kişi (partneriniz, platonik aşık olduğunuz ya da ex partneriniz) sizi rüyasında görüyor. Hatta bilinçaltının en ücra köşelerinin tamamen sizinle kaplı olduğunu bile söyleyebiliriz.
01:01 SENİ SEVİYOR
Bu saat dilimi aklınızdaki kişinin sizi sevdiğini söylüyor. Hatta size o kadar büyük bir tutkuyla bağlı ki kalbinde sizden başka kimse yok.
02:02 SENDEN HOŞLANIYOR
Aklınızdaki kişi ile aranızda henüz belirli bir durum yoksa bu saat dilimi tam sizin sorularınıza cavap veriyor. Henüz aranızda ciddi bir durum yoksa bile aklınızdaki kişinin size karşı yüksek bir heyecan duyduğunu bilmelisiniz.
03:03 SANA AŞIK OLMAYA BAŞLIYOR
‘Şimdi bu nereden çıktı, çok iddialı bir cümle’ demeyin. Çünkü aklınızdaki kişinin nereyde tüm hücrelerine yerleşmiş durumdasınız. Bir virüs gibi girdiğiniz bedende aklınızdaki kişi sizden başkasını düşünemeyecek bir noktaya gelmiş.
04:04 SANA KENDİNİ ADAMIŞ
Hayatınızdaki kişinin sizin için adeta biçilmiş kaftan olduğunu gösteriyor. Her dakika sizi önemsiyor ve kendisini size adamış durumda. Böyle bir insanı bulduğunuzu hissediyorsanız aman kaçırmayın!
05:05 SENDEN NEFRET EDİYOR
Sevgili saat dilimlerimiz her zaman olumlu şeyler söylemiyor. Bu saatlere denk geldiğinizde kendinizi sorgulayacak bir aşamaya geçmelisiniz. Çünkü aklınızdaki kişi ne yazık ki sizden nefret ediyor. Bunun böyle hissetmesine neden olacak hareketlerinizi bir kez daha gözden geçirmek yararlı bir aktivite olacaktır.
06:06 TEKLİF İÇİN KÖTÜ BİR ZAMAN
Eğer aklınızdaki kişiye herhangi bir şey teklif etmeyi düşünüyorsanız ve bu saat dilimine denk geldiğinizde hemen fikrinizden vazgeçin.
07:07 SENDEN ÇOCUK YAPMAK İSTİYOR
Evet evet yanlış duymanız! Aklınızdaki kişinin niyeti eksiklerin deyimiyle gayet ciddi. Bunu evlilik olarak yorumlayabilirsiniz.
08:08 SENİNLE DIŞARI ÇIKMAYI TEKLİF EDECEK
Biliyoruz koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar bu ihtimali biraz düşünüyor ama sizinle dışarı çıkmak için her an bir teklif yapabilir. Bu saat dilimini görüşme olarak da yorumlayabilirsiniz.
09:09 SENİ ÜZECEK BİR ŞEY SÖYLEYECEK
Yine geldik bir olumsuz ssat dilimine! Bu saat diliminde mümkünse aklınızdaki kişiyle konuşmamaya çalışın. Çünkü sizi çok mutsuz edecek ve hayal kırıklığına uğratacak bir cümle duyabilirsiniz.
10:10 SENDEN AYRILMAK İSTİYOR
Bazen ilişkiler oldukça zorlu olabilir. Bitirmek için doğru zaman kollayan taraflardan biri varsa bu saat dilimi en uygun vakit! Aman dikkat edin ve hazırlıklı olun.
11:11 SANA BİR SÜRPRİZİ VAR
Aklınızdaki kişi sizi çok mutlu edecek bir sürprizle yeniden karşınıza çıkacak. Bu sürprizle beraber bütün çekincelerinizi bir kenara bıracaksınız.
12:12 SENİ AİLESİNE ANLATACAK
Aklınızdaki kişi eğer ailesiyle henüz sizi tanıştırmaysa işte beklenen zaman geldi. Bu zaman içerisinde önce sizi ailesine anlatacak sonra ise tanışma günü için planlar yapmaya başlayacak.
13:13 SENİNLE KONUŞMAYA UTANIYOR
Aklınızdaki kişi ile bir türlü isteğiniz iletişim kuramıyorsanız ve bu saat dilimine denk geldiyseniz onun çok utangaç bir insan olduğunu anlamalısınız. İlk adımı belki de siz atabilirsiniz.
14:14 EVLENME TEKLİFİ ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
İlişkiniz rayına oturduysa ve sürekli bu saat dilimine denk geliyorsanız hazırlıklarınızı tamamlayın. Çünkü evlilik teklifi çok yakınınızda!
15:15 TATİL PLANI YAPIYOR
Aklınızdaki kişi yaşadıklarından ya da çevresinde dönenlerden oldukça mutsuz ve memnuniyetsiz. Bu nedenle gözlerden uzak sizinle bir tatil planı yapabilir. Bavulunuzu hazırda bekletin.
16:16 SENİ ARKADAŞLARINA ANLATIYOR
Aile bitti şimdi sırada arkadaşlar var. Aklınızdaki kişi sizi dostlarına anlatmaya başlamış bile!
17:17 SENİNLE AYNI HAYALLERİ KURUYOR
Aklınızdaki kişiyi anlattıklarınızla çok fazla etkilemişsiniz. Sizden övgü dolu sözlerle bahsediyor ve kurduğunuz hayallerle ortak bir planlama yapıyor.
18:18 SENİ HERKESTEN ÇOK SEVİYOR
Aklınızdaki kişi sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı derken bunu lütfen kötü olarak alıgılamayın. Onu çok etkilediğinizden ve sizsiz bir gelecek düşünmediğinden bahsediyoruz.
19:19 SENİ YANINDA İSTİYOR
Aklınızdaki kişinin sizi çok özlediğini ve her an sizi yanında istediği anlamını rahatlıkla çıkartabilirsiniz.
20:20 ŞU ANDA YANINDA BAŞKASI VAR
Aklınızdaki kişinin aslında sizinle ilgili gelecek planları olmadığını çıkartabilirsiniz. Hatta umutlanmayı bırakıp önünüzdeki maçlara bakmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.
21:21 SENİNLE BİR GELECEK HAYAL EDİYOR
Aklınızdaki kişi sizin kurduğunuz gelecek planlarına ortak olarak adeta sizsiz nefes alamayacağını düşünüyor.
22:22 SANA KAHVE ISMARLAYACAK
Aklınızdaki kişi her an sizi düşünüyor ve sizinle görüşebilmek için adeta fırsat kolluyor. Size masum bri kahve teklifiyle gelebilir.
23:23 SENSİZ OLAMAYACAĞINI ANLAYACAK
Aklinizdaki kişi bütün gel gitlerinden tamamen kurtularak artık sizsiz olmak istemediğini anlamış durumda! Siz onun hayatındaki ilk ve tek inssan olacaksınız.
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