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Aynur Aydın: Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim

31.10.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Aynur Aydın: Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim

Sinan Akçıl'ın bu haftaki konuğu her söylediğiyle gündem yaratan Aynur Aydın'dı. Aydın, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'la aralarında geçen olayı anlattı.

Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de yayınlanan 'Piyanist' programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Sinan Akçıl'ın bu haftaki konuğu her söylediğiyle gündem yaratan Aynur Aydın’dı.

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Uzun süre Avrupa’da yaşayan Aynur Aydın, Sinan Akçıl’a yaşadığı olayları anlatırken şaşırttı.

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UçanKuş TV’de Cumartesi saat 23.30’da yayınlanacak olan “Piyanist” programında Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’la aralarında geçen olayı anlattı.

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Sinan Akçıl ve Aynur Aydın koyu bir sohbete dalarken, Aynur Aydın İsveç’te yaşadığı dönemlerde bir otelde kalırken Sergio Ramos’la yaşadığı hikayeyi ise şöyle anlattı:

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“Sergio Ramos’la aynı otelde kalıyorduk, arkadaşı geldi yanıma ve ‘Ramos seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim. Ben o dönem Sergio Ramos’u tanımıyordum.”

Aynur Aydın (20)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
ben ramosun arkadasıyım evet reddetti ben şahidim.
yalan dolan hep
yaw he he gören görmeyende dünyaca ünlü pop star zanneder

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