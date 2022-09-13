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Aynur Aydın'dan Ahmet Çakar itirafı! "Reyting için yapıyoruz" demiş

13.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aynur Aydın'a Ahmet Çakar'ın kendisiyle ilgili yıllar önce söylediği sözler soruldu. Aynur Aydın açıklamasında Çakar'ın sözlerini ifşa ederek "Sizi aslında bir nevi kandırıyorlar" dedi. Ahmet Çakar Aydın'a ne demişti? İşte detaylar...

Aynur Aydın'dan Ahmet Çakar itirafı! "Reyting için yapıyoruz" demiş

Şarkıcı Aynur Aydın İnci-Şer programının konuğu oldu. Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aydın'a yıllar önce Ahmet Çakar'ın kendisine söylediği sözler soruldu.

Ahmet Çakar bir yayında Aydın'a hitaben "Kızım, Aynur Aydın diye sanatçı adı olmaz. Kazım Kazım gibi düşün. Aynur Aynur olsan daha iyi olur" demişti.

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Aydın'a "Bu sözler ara sıra aklına geliyor mu?" dedi. Aynur Aydın bu soruya "Aklıma gelmiyor çünkü arkada bana 'Bunu reyting için yapıyorum bozulmadın di mi' gibi bir şeyler söyledi. Yani sizi aslında bir nevi kandırıyorlar. Onun için sizin adınıza çok üzülmüştüm" yanıtını verdi.


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Ahmet Çakar Aynur Aydın ele söyledi
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