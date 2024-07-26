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  4. Ayrıldıkları söylenmişti! İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüldü! Evlilik sorulunca...

Ayrıldıkları söylenmişti! İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüldü! Evlilik sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 07:54
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Komedi dizi projelerinin aranan ismi İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın ilişkilerini sonlandırdıklarına dair iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ünlü çift yeniden birlikte görüntülendi.

MYNET-"Yalan Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile birliktelik yaşıyor.

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Güzel oyuncu ve basketbolcu sevgilisinin geçtiğimiz aylarda 'ayrıldığı' yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SEVGİLİSİ 1

BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER

İrem Sak ve basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz gün bir AVM'de birlikte görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı.

SEVGİLİSİ 2

O SORUYA YANIT VERMEDİ

Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
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