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Ayrılık her an gerçekleşebilir! Torreira'nın yeni adresini böyle duyurdular

Galatasaray'da Lucas Torreira için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basını, Uruguaylı yıldızın Fiorentina'da forma giymek istediğini ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığını öne sürdü. Transferin her an tamamlanabileceği belirtiliyor.

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Torreira'nın yeni adresini böyle duyurdular
Cevdet Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken bu kez takımdan ayrılabilecek isimlerden biri gündeme geldi. Son olarak Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FIORENTINA'YA SICAK BAKIYOR

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Torreira nın yeni adresini böyle duyurdular 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. Torreira'nın Fiorentina'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray ile İtalyan kulübü arasında transfer görüşmelerinin başladığı öne sürüldü.

AYRILIK HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR

İtalyan basınındaki haberlere göre Fiorentina'nın Torreira transferi konusunda Galatasaray ile temas kurduğu ve sürecin ilerlediği ifade ediliyor. Uruguaylı oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Torreira nın yeni adresini böyle duyurdular 2

GALATASARAY'DA 178 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, geride kalan dönemde takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 178 karşılaşmada görev yaptı.

Torreira bu maçlarda 11 gol ve 17 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Uruguaylı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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